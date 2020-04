Si chiude con un buon quinto posto alle finali nazionali di Catania l'avventura di Gaia Genovesi e Alessandra Di Tizio nel campionato di beach volley under 19. Le due giocatrici della BCC San Gabriele Volley hanno vissuto una stagione estiva da incorniciare, con coppe e medaglie che hanno riempito le loro personali bacheche. Oltre alle vittorie nei tornei regionali, le due beachers classe 1997 hanno conquistato la vittoria nella tappa di Ostia del campionato under 19 e sono salite sul podio al Trofeo delle Regioni di Jesolo.

A Catania sono partite bene, con una vittoria per 2-0, poi hanno incontrato sulla loro strada la coppia laziale Frasca-Giometti, che l'anno scorso vinse a Vasto il Trofeo delle Regioni. Genovesi e Di Tizio si sono arrese solo al tie-break, perso per 15-13, e poi hanno avuto la forza di vincere per 2-0 il terzo match di giornata.

Vittoria negli ottavi di finali, 2-1 ai danni di una coppia siciliana, e poi sconfitta nei quarti contro una coppia lombarda, più grande di un anno rispetto alle vastesi. Tanto rammarico perchè Genovesi e Di Tizio erano avanti 7-3 nel decisivo tie-break che le avrebbe mandate in semifinale. "Abbiamo sbagliato troppo e siamo uscite fuori partita", commenta Gaia Genovesi. Quindi posto per loro che, anche a Catania, sono state seguite dalle allenatrici Maria Luisa Checchia e Caterina De Marinis. "Poteva andare certamente meglio - spiega Genovesi - ma abbiamo trovato di fronte a noi coppie davvero brave. Siamo comunque contente, l'anno prossimo ci riproveremo sperando di poter migliorare quanto fatto durante questa estate".