"Il 29 agosto è previsto un incontro pubblico per affrontare e risolvere il problema della Guardia medica a Celenza Sul Trigno". Lo aveva assicurato il presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, al sindaco Andrea Venosini e ad una delegazione di cittadini di Celenza Sul Trigno che il 22 Luglio e il 14 agosto si erano recati all'Aquila per protestare contro la soppressione della Guardia medica.

D'Alfonso ha confermato che il servizio di Guardia medica "sarà in regime di proroga per tutto il mese di agosto", ma il 29 agosto insieme al Manager della ASL dott. Francesco Zavattaro sarà a Celenza Sul Trigno per discutere e risolvere, insieme al sindaco, in un incontro pubblico aperto a tutti i cittadini, il nodo della Guardia medica.





Daniele Leone