La Vastese supera 4-1 il Trigno Celenza in amichevole all'Aragona con le reti di Soria, Castello e la doppietta dell'ultimo arrivato Dema. Contro la formazione allenata da Nino Barisano, che parteciperà al campionato di Prima Categoria, Precali schiera un 4-3-3 con il portiere Manfellotto ('94 ex Potenza, Agropoli e Francavilla Fontana), Balzano terzino destro, Irmici a sinistra, Spagnuolo e Corbo al centro della difesa, a centrocampo con D'Ambrosio ci sono l'argentino Castello ('93) e Stango, in avanti, a supporto di Dema, Piscopo e Soria.

All'8' i biancorossi hanno subito l'opportunità di passare in vantaggio, Soria calcia un rigore ma Gaspari, ex Vasto Marina, neutralizza il tiro del bomber. Con gli ospiti giocano anche Contigiani, ex Virtus Cupello e Di Matteo, ex Real Tigre. Al 22' la conclusione dalla distanza di Dema esce fuori di poco, al 26' è Soria a portare in vantaggio i suoi, due minuti dopo il raddoppio porta la firma di Castello, che si era distinto nel finale di partita contro il Tre Ville e che Precali ha schierato titolare per valutare in vista di un possibile tesseramento. Per il giovane argentino con origini italiane una prova comunque positiva. Al 32' Dema insacca il 3-0 e nel finale di primo tempo entra Antenucci tra i pali.

Il secondo tempo, come il primo da 40 minuti, inizia con la solita girandola di cambi, dentro Salcuni ('96), Bonuso ('95), De Vita ('94), D'Adamo ('95), Napolitano. Al 15' Leo ('94) prende il posto di Antenucci, l'estremo difensore ex Foggia, Manfredonia e Fidelis Andria, è la prima scelta della Vastese per la porta, dovrebbe essere tesserato a breve. Già quando la squadra si preparava a Guglionesi era andato ad allenarsi ma non aveva trovato l'accordo con la società. Non molto alto di statura guida con attenzione la difesa e si fa sentire parecchio dai compagni, inoltre ha già alle spalle dei campionati vinti in Puglia in Eccellenza (Manfredonia e Fidelis Andria) e delle presenze in Serie D. A breve se ne saprà di più sul suo ingaggio.

Al 16' Dema raddoppia con una bella conclusione dalla distanza e al 32' accorciano gli ospiti per il 4-1 finale. Resteranno in campo per tutta la gara solo Spagnuolo, Irmici e Dema. L'attaccante albanese è apparso in buona forma, fisicamente non è un colosso, ha già fatto intravedere alcune delle sue qualità, molto mobile e veloce, parte lontano dalla porta.

Per quanto riguarda la difesa positiva anche la prova di Corbo che ha mostrato sicurezza e personalità ma è da rivedere contro avversari più impegnativi, Balzano sempre più a suo agio nel nuovo ruolo di terzino destro, D'Ambrosio solito leader a centrocampo. Nella ripresa Irmici è stato provato esterno alto.

In settimana continueranno le doppie sedute di allenamento, venerdì pomeriggio la juniores affronterà in amichevole all'Aragona gli Allievi della Virtus Lanciano. Domenica 31 agosto alle 16.00 la prima squadra giocherà in amichevole ad Agnone (Is) l'Olympia Agnonese, squadra militante nel campionato di serie D. La settimana prossima è prevista un'altra amichevole contro il San Severo, da stabilire la sede.

Ultimato l'organico la società terrà una conferenza stampa di presentazione della squadra.