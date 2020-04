Terza amichevole stagionale, seconda ufficiale, per l’U.S. San Salvo che sabato 30 agosto alle ore 20.30 allo stadio “Davide Bucci” riceverà la compagine del Casalbordino, squadra tra le favorite per la vittoria del campionato di Prima Categoria.

“Sarà un’altra occasione - afferma il tecnico sansalvese Gallicchio - per continuare a trovare la giusta preparazione in vista del debutto in campionato del 7 settembre e del match di Coppa Italia del 10. Inoltre il test sarà importante anche per valutare meglio i giocatori e per vedere se giorno dopo giorno gli errori vengono limitati e la squadra continua il trend di crescita”.