Alfonso Mercogliano si dimette. Lascia l'incarico di dirigente del settore Servizi interni del Comune di Vasto. La decisione è scaturita dopo la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Vasto e riguardante il periodo in cui il funzionario ha diretto il settore Urbanistica.

Il sindaco, Luciano Lapenna, "nel riconfermare piena fiducia e solidarietà all’avvocato Alfonso Mercogliano, si riserva ogni decisione in merito, pur prendendo atto della normativa vigente".

La lettera dell'opposizione - In mattinata cinque consiglieri comunali di minoranza avevano diramato un comunicato stampa in cui diffondevano il testo integrale della lettera inviata al sindaco l'8 agosto scorso:

Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Egregio Signor Sindaco,

per la normativa in oggetto indicata e relativa all’ “Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione”, anche al fine di tutelare l'ente da terzi, siamo a chiederLe di verificare la necessità di provvedere, con atti conseguenti e per il caso specifico evidenziatosi nei giorni scorsi, al rispetto dell’Art 3 co 1: “A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: (… omissis)”.

L’omissis recita:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

A tutt’oggi, in riferimento a quanto sopra richiamato, nessun provvedimento è stato adottato nei confronti dell’Avv Alfonso Mercogliano, Presidente del CdA della Pulchra Ambiente spa e Dirigente del Settore Servizi interni del Comune (Amministrazione e Finanza, Tributi, Personale, Patrimonio e Demanio), il quale si trova nelle condizioni di cui all’art 3 co 1 del citato decreto legislativo.

Da notizie trapelate, sembrerebbe che l’Avv Mercogliano abbia, nei giorni scorsi, già manifestato al Sindaco la propria volontà di rinunciare a detti incarichi. Se tale circostanza dovesse trovare conferma, ma anche in caso contrario, non si comprenderebbero i motivi del ritardo nel procedere di conseguenza da parte del Sindaco e da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune, nella persona del Segretario generale, la quale si avvale della collaborazione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) al fine dell’attuazione del “Codice di comportamento”.

Nel prendere atto della mancata risposta del Sindaco alla nostra richiamata nota e della mancanza di provvedimenti d’istituto atti a sanare la descritta situazione di contrasto con la legge, siamo a chiedere l’applicazione delle citate norme, l’immediata revoca dell’incarico di componente del CdA Pulchra Ambiente spa del suo Presidente Avv Mercogliano e, in attesa del secondo grado di giudizio per la vicenda giudiziaria che l’ha coinvolto e che pur potrebbe riformare la sentenza di primo grado, la sua sospensione da Dirigente del Settore Servizi interni del Comune.



I Consiglieri comunali Massimo Desiati - Davide D’Alessandro - Etelwardo Sigismondi - Andrea Bischia - Antonio Monteodorisio