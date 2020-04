Al 43° anno di storia la Bcc Vasto Basket si appresta ad iniziare la sua seconda stagione nel campionato di Serie B.

Il gruppo si è ritrovato mercoledì alle 18.30 al PalaBcc agli ordini di coach Sandro Di Salvatore, alla terza stagione a Vasto, dell'assistant coach Luigi Cicchini e del preparatore fisico Andrea Ialacci, per il primo allenamento della nuova annata. Presente anche Dipierro, nonostante il gesso al braccio destro infortunato. La preparazione si svolgerà sia di mattina per la parte atletica, che di pomeriggio per la parte tecnica.

Insieme al presidente Giancarlo Spadaccini c'erano i vari dirigenti della società che la settimana prossima comunicherà anche i prezzi della campagna abbonamenti.

Di seguito il nuovo roster della Bcc Vasto Basket che è inserita nel girone D (Sud).

Ierbs Vittorio (confermato), capitano

Dipierro Vincenzo (confermato)

Di Tizio Luca (confermato)

Durini Federico (confermato)

Martelli Alex (nuovo) '91, ala, dal Lanciano

Lagioia Andrea (nuovo), '86, ala/guardia

Mirone Gabriele (nuovo), '92, pivot dall'Orvieto

Antonini Filippo (nuovo), '95, play/guardia, ex giovanili Mens Sana Siena

Cordici Filippo (nuovo), '95, ala/pivot, lo scorso anno in C regionale

Hanno lasciato Di Carmine, andato a Ortona nella C Nazionale, Serroni a San Severo, sempre in C Nazionale dove ritrova il vastese Ricci, Sergio tornato a casa a Maddaloni con cui sfiderà la Bcc, Marinelli che dopo aver rifiutato Montegranaro è in attesa di sistemazione e Di Giacomo in A2 a Chieti.

Il campionato partirà il 5 ottobre con la trasferta a Catanzaro, il 12 ottobre ci sarà invece la prima gara casalinga contro il Bisceglie. Nel girone c'è anche Pescara, squadra più a nord. Prima del debutto sono previste almeno 6-7 amichevoli.