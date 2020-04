Lunedì 1 settembre al Palazzo MUMI di Francavilla al Mare, nel corso della presentazione dei calendari di Eccellenza, Promozione e Calcio a 5 serie C 1, dalle 17.30 verranno premiati i Best Awards 2014, riconoscimento del Comitato Regionale Abruzzo.

Tra i vastesi sono in lizza Cristian Stivaletta, recentemente passato al San Nicolò, come miglior giocatore di Eccellenza, premiato anche come miglior giovane davanti a Damiano Menna. Donato Anzivino del Borrello come miglior allenatore della Promozione, Giuseppe Di Francesco come miglior allenatore della Prima Categoria e Giuseppe Zara come miglior giocatore, entrambi vincitori del campionato con lo United Cupello. Nel calcio a 5 nomination per il Casalbordino come migliore società di calcio a 5 C2, per Alfredo Lanza come allenatore e Giuseppe Di Risio come giocatore. Nel calcio femminile in corsa per il premio mister Nello Mazzatenta come miglior tecnico.

Nell'occasione saranno premiate anche le squadre che hanno vinto i rispettivi campionati, come Borrello, United Cupello, e Vasto Marina Juniores.

Di seguito le nominations.

Riconoscimenti speciali

Premio alla carriera in memoria di Massimo Scalingi

Roberto Contini (Francavilla Calcio) classe 1972, 28 presenze, 4 reti

Rappresentativa Allievi Titolo Campione d'Italia

Aielli Gabriele (allenatore)

Cantagallo Dario (vice-allenatore)

Ciarcelluti Marco (capitano)

Miglior Abritro

Gabriele Scatena (sezione di Avezzano)

Eccellenza

Migliore società

San Nicolò Calcio Teramo

Avezzano Calcio

Pineto Calcio

Miglior allenatore

Massimo Epifani (San Nicolò Calcio Teramo)

Michele Scatena (Capistrello)

Romolo Maiorani (Torrese)

Miglior giocatore

Armando Iaboni (San Nicolò Calcio Teramo)

Cristian Stivaletta (Vasto Marina)

Pasquale Moro (Avezzano Calcio)

Gianluca Pigliacelli (Torrese)

Promozione

Migliore società

Martinsicuro

Pontevomano

Borrello

Torrese Calcio

Miglior allenatore

Fabio Iodice (Paterno)

Donato Anzivino (Borrello)

Matteo Di Marzio (Castello 2000)

Miglior giocatore

Giuseppe Di Marco (Borrello)

Goffredo Masciovecchio (Passo Cordone)

Mauro Travaglini (Martinsicuro)

Orlando Aquino (Paterno)

Prima Categoria

Migliore società

Cerchio

Goriano Sicoli

Castellalto

Il Delfino Flacco Porto

Miglior allenatore

Bernardino Di Clemente (Goriano Sicoli)

Romolo Petrini (Cerchio)

Giuseppe Di Francesco (United Cupello)

Cristian Settembri (Atletico Lempa)

Vincenzo Maiorani (Verlengia Calcio)

Miglior giocatore

Graziano Villa (Cerchio)

Giuseppe Zara (United Cupello)

Simone Chiarastella (Castellalto)

Giovanni Bolognini (Tollese Calcio)

Luciano Saponaro (Raiano)

Seconda Categoria

Migliore società

Atletico Civitella Roveto

Virtus Pratola Calcio

Virtus Teramo

Montebello Calcio

Paglieta

Miglior allenatore

Leonardo Giovarruscio (Atletico Civitella Roveto)

Gianfranco Pesce (Sporting Francavilla)

Italo Zenobi (Virtus Teramo)

Paolo D’Orazio (Giuliano Teatino 1947)

Mirko De Amicis (Virtus Pratola Calcio)

Miglior giocatore

Pasquale Rapino (Sporting Francavilla)

Matteo Di Candia (Vacri Calcio)

Stefan Balmus (Virtus Teramo)

Gianlorenzo D’Andrea (Virtus Pratola Calcio)

Christian Vinci (Atletico Civitella Roveto)

Calcio a 5 maschile C1

Migliore società maschile C1

Scorpions Chieti

Civitella Sicurezza Pro

F.lli Cambise C5

Miglior allenatore maschile C1

Walter Di Domenico (Il Bignè Futsal Avezzano)

Piero Marrone (Scorpions Chieti)

Pablito D’Ambrosio (Audax Hatria)

Miglior giocatore maschile C1

Loris Dominioni (Real Dem Calcio a 5)

Antonio Capuozzo (Scorpions Chieti)

Pietro Di Dionisio (F.lli Cambise C5)

Calcio a 5 maschile C2

Migliore società maschile C2

Real Raiano

Atletico Lanciano

Casalbordino C5

Miglior allenatore maschile C2

Alfredo Lanza (Casalbordino C5)

Cristian Carpineta (Don Orione)

Massimo Morena (Atletico Lanciano)

Miglior giocatore maschile C2

Paolo Milanese (Virtus San Vincenzo VR)

Giuseppe Di Risio (Casalbordino C5)

Omar Ed-Dyori (Real Raiano)

Calcio a 5 femminile

Migliore società femminile C5

Vis Lanciano

Le Sequoie

Don Orione

Miglior allenatore femminile C5

Gerry Berardi (Acquaesapone C5)

Antonello Daidone (Montesilvano Calcio a 5)

Gianluca Pasquini (Vis Lanciano)

Miglior giocatrice femminile C5

Lorenza Zulli (Vis Lanciano)

Antonella Plevano (Acquaesapone C5)

Claudia Piattelli (Montesilvano Calcio a 5)

Calcio a 11 femminile

Migliore società femminile

Womens Soccer Hatria

Femminile Pescara

Lanciano Calcio Femminile

Miglior allenatore femminile

Michela Di Lodovico (Real Bellante)

Nello Mazzatenta (Pro Vasto Femminile)

Fabrizio Di Marco (Femminile L’Aquila)

Miglior giocatrice femminile

Cristina Di Fabio (Pizzoli)

Chiara Cialfi (Womens Soccer Hatria)

Benedetta Primi (Femminile Pescara)