Si è conclusa con successo la prima edizione della Veleggiata Le Marinelle svoltasi a San Salvo nella giornata di domenica 24 agosto.

Decine i velisti dai 6 anni in su che hanno partecipato alla regata e che hanno goduto dell’ospitalità del porto “Le Marinelle”.

Gadget per tutti i partecipanti, premi per i giovani velisti della Classe Optimist e tanto divertimento hanno caratterizzato la giornata magistralmente diretta anche grazie il prezioso aiuto dell’istruttore Mike Ruzzi del Circolo Nautico di Vasto.

Portare la vela e l’arte marinaresca a San Salvo è possibile e sta diventando realtà grazie alla collaborazione della scuola vela Endurance Sailing Team, gli organizzatori della WEM srl, il porto turistico “Le Marinelle” e tutti gli amici che stanno credendo in questo progetto.

A settembre verrà programmato il calendario per gli eventi e corsi invernali che sarà comunicato a tutti gli appassionati sul sito www.endurancesailingteam.com