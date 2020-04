Il primo pensiero è per medici e infermieri: "Tutto lo staff dell'ospedale si è comportato ottimamente sia dal punto di vista professionale che umano". Un ringraziamento suo e dei familiari al personale del San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Il professor Costanzo Marinucci è stato dimesso dalla struttura sanitaria di via San Camillo de Lellis. Una ferita alla testa suturata dai medici del pronto soccorso e un perone rotto: queste le conseguenze del brutto incidente di cui è stato vittima il 75enne docente di matematica in pensione, investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in corso Mazzini. Ora sta meglio, anche se dovrà affrontare un periodo di convalescenza.

I suoi ex alunni, gli amici e tanti cittadini che ne conoscono le gesta del professore, Medaglia d'oro al Valor civile per aver salvato cinque persone dall'annegamento e autore delle proverbiali traversate a nuoto da Punta Penna a Vasto Marina (5 miglia) gli augurano di poter tornare presto a dedicarsi alla sua grande passione per il mare.