G.F. segnala un disservizio con le Poste a Vasto. "Da prove certe che ho avuto modo di riscontrare, da parte mia e di altri miei familiari residenti in altre zone di Vasto, abbiamo appurato che le Poste Italiane non recapitano la corrispondenza a me indirizzata da oltre 20 giorni. Me ne sono accorto tramite alcuni addebiti di utenze arrivate regolarmente sul mio conto ma non in formato cartaceo in posta.

Risiedo in via Sant'Antonio Abate, lunedì una mia parente che abita vicino, dopo aver reclamato alle poste di via Giulio Cesare, si è vista recapitare in un solo colpo almeno 15 bollette già scadute e altro. Vi garantisco che non ha un'azienda, ma è semplicemente una vedova di oltre 70 anni.

Capisco che le ferie siano sacre, ma come è possibile non saper gestire una semplice turnistica? Perchè invece di fare da banca o vendere libri e Gratta e Vinci non si concentrano e si impegano maggiormente nel fare il mestiere per il quale sono nate?".





G.F.