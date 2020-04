La Vastese Calcio 1902 comunica, tramite una nota dell'addetto stampa, che in data odierna è stato tesserato Edison Dema, centravanti di nazionalità albanese, di classe ‘93, proveniente dalla formazione dell’F.C. Celano, con la quale ha giocato gli ultimi tre campionati, il primo in serie C2 e gli ultimi due in serie D.

La società comunica altresì, che giovedì 28 agosto, alle ore 18.00 allo stadio Aragona verrà disputata una gara amichevole con il Trigno Celenza Calcio, formazione militante nella Prima Categoria, mentre domenica 31 agosto, con inizio alle ore 16.00 la formazione allenata da mister Precali giocherà un'amichevole ad Agnone (Is) contro l'Olympia Agnonese, squadra militante nel campionato di serie D.