Tra le squadre al via la prossima stagione nel campionato Amatori ci sarà anche la S.R.Calcio Asd, società nata ufficialmente nel 2007 e composta da un gruppo di amici che gioca insieme dal 2005. In precedenza la denominazione del club era differente, in base allo sponsor che sosteneva economicamente il team.

Dal 2007, non trovando più tanti aiuti economici e per non disperdere il gruppo che si era creato, due giocatori, Fabrizio Sarchione e Armando Rossi, hanno deciso di impegnarsi sia economicamente che nell'organizzazione di tutta l'attività, da qui il nome S.R.Calcio (Sarchione e Rossi).

Nel corso degli anni qualcuno dei componenti della squadra è andato via, qualcuno è arrivato, ma il gruppo originario degli amici è rimasto intatto. La società ha partecipato prima ai campionati dell'Asi e poi a quelli della Figc dal 2010.

Quando si scende in campo c'è sempre il massimo impegno da parte di tutti e la voglia di non sfigurare, ma la cosa più importante non sono i risultati sportivi, ma avere un gruppo di veri amici, amicizia che poi si è estesa anche alle famiglie, infatti oltre alla solita sosta dopo la partita al bar, ogni anno si organizzano cene e feste con tutte le famiglie, a inizio e fine anno, a Natale, Pasqua e in altre occasioni. Oltre a realizzare gadget e fare regali a tutti in occasione delle varie feste.

Ora l'Asd ha intenzione di organizzare anche altre iniziative, sicuramente ci sarà la squadra di beach soccer over 40, una scuola calcio per bambini e un gruppo che si occuperà della podistica, inoltre si proverà ad organizzare eventi più grandi come feste e sagre. L'obiettivo è quello di creare un'associazione che proseguirà nel corso degli anni.

Gli sponsor del club sono Idraulica Sarchione, Euromaster-Cosmogomme San Salvo, Studio Rossi-Ciappa amministrazione condominiale, Esso circonvallazione histoniense.

L'organigramma attuale è il seguente:

Fabrizio Sarchione presidente

Armando Rossi vicepresidente

Romualdo Vinci, Luca Salvietta, Michele Cericola, Desiderio Valentini consiglieri

Gianluigi Desiati direttore sportivo

Gabriele De Rosa dirigente accompagnatore

Alessandro Autunno allenatore