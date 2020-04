Non c’era in palio l’accesso ai concorsi nazionali ma la serata che ha visto l’elezione di Miss Grotta 2014 è stata comunque divertente e all’insegna della bellezza. L’arena della Grotta del Saraceno, villaggio vacanze nella zona di Punta Penna, è stata allestita con il tappeto rosso come passerella, abiti bianchi da sposa come scenografia, luci colorate, musica ad hoc, ed ecco creata l’atmosfera per un concorso di bellezza, riservato alle ragazze ospiti della struttura. In 14 hanno raccolto l’invito dello staff di animazione, guidato dal capo-animatore Mario Capodaglio, brillante presentatore della serata insieme a Stefania Catalano. In giuria due vastesi che i concorsi di bellezza li conoscono bene, Anna Marchesani e Natascia Palladinetti, insieme a Emiliana Di Martino, per tanti anni nello staff di animazione, e a Sunny, dell’omonimo negozio di abiti da sposa, che ha sponsorizzato la serata.

Come nei “titolati” concorsi, le ragazze hanno sfilato per tre volte, scegliendo i loro look casual, da mare ed elegante, prima di conoscere il verdetto della giuria. A vincere è stata Imma Maida, giovane di Pompei, seconda Valeria Parolisi di Napoli, terza Michela Procacci di Roma. E’ stato Alberto Baiocco a consegnare alle vincitrici fascia e corona, oltre ai premi messi in palio dalla direzione della GdS.