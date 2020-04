I medici hanno suturato la ferita alla testa. Costanzo Marinucci, il professore amato dai vastesi per le sue proverbiali traversate a nuoto, è ricoverato nel pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Il settantacinquenne ex docente di matematica, Medaglia d'oro al Valor civile per aver salvato cinque persone dall'annegamento, è stato investito stamani, pochi minuti dopo le 11, in pieno centro di Vasto. Dopo essere stato in una tipografia di via Ancona, Marinucci andava a piedi e, in base al racconto di alcuni testimoni, stava attraversando sulle strisce pedonali corso Mazzini, quando è sopraggiunta l'auto che lo ha investito.

Dopo i primi soccorsi sul posto, l'uomo pesce, come lo chiamano affettuosamente gli amici, è stato trasferito in ambulanza al presidio ospedaliero di via San Camillo de Lellis. I medici gli hanno riscontrato una ferita alla testa, rimarginata con l'applicazione dei punti di sutura, e alcune contusioni. Il professore è ora ricoverato in pronto soccorso, assistito dai sanitari e dai suoi cari.

Su Facebook gli ex alunni e le tante persone che gli vogliono bene stanno pubblicando in queste ore messaggi d'affetto e auguri di pronta guarigione.