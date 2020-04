E' stato trasportato da un'ambulanza del 118 all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto il professor Costanzo Marinucci, investito stamani da un'auto in corso Mazzini.

L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 11. In base a quanto raccontano testimoni che si trovavano a transitare in corso Mazzini proprio in quei minuti, Marinucci stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è sopraggiunta un'auto. L'impatto è stato violento. L'uomo pesce, come lo hanno affettuosamente soprannominato gli amici, è caduto a terra dolorante.

I passanti hanno allertato il 118. Settantacinque anni compiuti lo scorso 6 agosto, Marinucci è noto per aver salvato 5 bagnanti dall'annegamento (impresa che gli è valsa la Medaglia d'oro al valor civile) e per la lunga traversata a nuoto, 5 miglia marine, che compie ogni anno da Punta Penna al pontile di Vasto Marina.

Su Facebook tanti suoi ex alunni e molte persone che hanno seguito le sue gesta gli lanciano in queste ore messaggi di affetto e gli augurano una pronta guarigione.