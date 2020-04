Dopo qualche stagione difficile c'è un interessante progetto per far ripartire il calcio a 5 a Vasto. Protagonisti sono due degli artefici della nascita del movimento di questa disciplina sportiva in città, Marco Mileno e Giampaolo Porfirio, insieme a Domenico Di Risio. Si punta tutto sui bambini e sui giovani con la società affiliata alla Vastese Calcio, di cui porterà il nome anche nel campionato di futsal, e che ha trovato nella Promo Tennis di Pino D'Alessandro collaborazione fattiva e voglia di avviare il settore giovanile per poter, tra qualche anno, arrivare ad avere anche un rinnovamento in prima squadra.

La scuola calcio a 5, presso le strutture in sintetico della Promo Tennis, inizierà con i Primi Calci (nati dal 2007 al 2009) e con i Pulcini (nati dal 2004 al 2006). Nei giorni 1 e 4 settembre due giornate di prova gratuita. Gli Allievi, dai 14 ai 18 anni, avranno le giornate di prova il 1 e 4 settembre, dalle 17.

E poi ci sarà la prima squadra, la Vastese Calcio a 5, che sarà impegnata nel campionato federale, e che vedrà tra le sue fila molti dei giocatori reduci dall'esperienza della Virtus Cupello e del Vasto Calcio a 5. In panchina siederà Giampaolo Porfirio mentre in società, oltre ai 3 tecnici, ci saranno Alessandro Della Gatta e Luigi Meninni, da tanti anni nel calcio a 5 a Vasto e Cupello, insieme a Cicchini e D'Alessandro, per sancire la collaborazione con la società sportiva Promo Tennis.

Per informazioni e iscrizioni 0873.59757