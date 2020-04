Il Consorzio Vivere Vasto Marina risponde all'assessore al Turismo, Vincenzo Sputore, con una lettera aperta. "Gentilissimo Ass. Sputore, dispiace leggere la sua risposta al nostro sfogo e alla nostra legittima richiesta di spiegazioni, perché di questo trattasi. Quelle che ha definito “inutili, false e pretestuose” sono in realtà critiche dettate dall’esasperazione per le continue prese in giro di cui siamo oggetto noi esercenti di Vasto Marina.

Anche se Lei di fatto non risponde, il ferragosto è stato annullato. Certo non possiamo incolparla delle cattive condizioni meteorologiche del 16 agosto, ma la responsabilità della mancata ed immediata riprogrammazione è tutta sua. Ci creda, certo non abbiamo basato il nostro comunicato su voci di corridoio, ma abbiamo visto con i nostri occhi che già il 17 mattina il palco montato per il ferragosto era stato smontato. Quanta fretta di negare a Vasto Marina un evento storico atteso e, diciamolo, dovuto!

Lei che di turismo certamente si intende più di ogni altro a Vasto, vista la carica che ricopre, provi a fare la stima di quanti turisti sono a Vasto il 29 agosto (data del concerto di Brunori Sas) a fronte dell’affluenza calcolata il giorno di ferragosto e nei giorni immediatamente successivi. Anche l’esecuzione dei fuochi pirotecnici, spostati per celebrare il Vasto Film Festival ha contribuito a sottrarre agli esercenti di Vasto Marina un’occasione di lavoro...sinceramente la più importante di tutta la stagione.

Se si fosse fermato un attimo a ragionare avrebbe certamente compreso l’entità del danno che Lei ha arrecato al nostro territorio, dal momento che la città è stata privata di uno dei più importanti eventi. Con l’eliminazione del ferroluglio e del ferragosto, il calendario delle manifestazioni organizzate dal suo assessorato sulla zona balneare si riduce davvero a nulla.

Se ritiene opportuno, per ovviare a “critiche pretestuose e inutili” a noi sembrerebbe il caso di lavorare in sinergia con noi operatori commerciali e turistici (Le avremmo certamente fatto comprendere che se si prevede un investimento per un evento, una data alternativa va stabilita in anticipo e comunicata la stessa sera!). Riteniamo indispensabile, in un momento storico così difficile, un tavolo di concertazione perenne che consenta ad un Assessore al Turismo di tener maggiormente conto delle necessità del territorio costiero, e di chi lo visita ogni giorno.

Siamo certi che qualora non si riterrà all’altezza del compito assegnatole dal sindaco, la sua onestà intellettuale la porterà a rimettere la sua delega nelle mani dello stesso".