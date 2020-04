Da Domenico Di Tullio riceviamo e pubblichiamo. "Cercando su vari siti mi sono imbattuto nel leggere gli orari linee urbane 2013, non è un errore e qualcuno ha subito commentato: "peccato che siamo nel 2014".

Forse sarà un errore di battitura, anche sul sito del Comune di Vasto, fino alla mattina di martedì 26 agosto c'erano gli orari dei autobus sbagliati (poi aggiornati nella mattinata, ma non in seguito a questa segnalazione, tiene a precisare il Comune di Vasto che ricorda che non interviene a seguito delle segnalazioni di privati cittadini, veicolate attraverso la stampa locale, ma attraverso un lavoro programmato e coordinato dagli Uffici competenti, ndr).

In una città come Vasto priva di pensiline adeguate, quelle rimaste sono un ammasso di lamiere, in molti posti della città gli orari sono ancora degli anni passati, come mai non vengono cambiati?".





Ricordiamo ai lettori che "il Comune di Vasto informa che la Pubblica Amministrazione cittadina non interviene a seguito delle segnalazioni di privati cittadini, veicolate attraverso la stampa locale, ma attraverso un lavoro programmato e coordinato dagli Uffici competenti.