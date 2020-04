Proosta di matrimonio con flash mob a Vasto Marina. Lui si chiama Rino Cimini e ha scelto un modo originale per chiedere la mano di lei, Alessandra Battista. Ieri sera, alle 21, in viale Dalmazia la strada principale della riviera, è andato in scena Un flash mob per un sì.

Per convincere Alessandra, Rino si è attorniato di "ballerini professionisti: Angela Stanisci, Noemi Di Biase, Gaia Di Biase, Lorenza D'Amico, Gianluca Orlando, Grazia Schiavone, Veronica Zinni e Andrea Sciascia", racconta Sara Battista. "Lei, stupita e sorpresa, ha accettato con emozione la proposta di matrimonio. Erano presenti tutti i parenti e gli amici dei futuri sposi".

Da amici, parenti e da Zonalocale.it un augurio speciale per la loro nuova vita insieme.