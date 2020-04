Il compleanno del sindaco di Vasto finisce sulle cronache nazionali. Il 20 agosto scorso, consiglieri comunali convocati d'urgenza per "comunicazioni che vi riguardano" nella Sala del Gonfalone del municipio (clicca qui per leggere la notizia). In realtà, si trattava di un brindisi, svoltosi in un bar di piazza Barbacani in occasione del 61° compleanno del primo cittadino, Luciano Lapenna.

E' ilgiornale.it, sito internet del quotidiano di proprietà della famiglia Berlusconi, a riportare la notizia, commentandola: (clicca qui per leggere l'articolo de ilgiornale.it).