In pellegrinaggio in bici per chiedere a Padre Pio il lavoro. Un'occupazione per i giovani che non ce l'hanno, per i precari, per chi è in cassa integrazione e per coloro che sono rimasti senza lavoro. Sono partiti questa mattina in bici da Vasto per arrivare a San Giovanni Rotondo. Un'impresa che va avanti dal 2011.

All'arrivo rivolgeranno a San Pio una preghiera per tutte le famiglie che hanno seri problemi economici. Al momento della partenza dal piazzale antistante l'ospedale di Vasto, dedicato al Santo di Pietrelcina, una foto davanti alla statua di Padre Pio.

Di seguito i nomi dei partecipanti

Antonio Grimaldi - Agente UnipolSai Vasto e operatore Reiki

Carmine De Girolamo - Cassintegrato e cameriere occasionale

Michele Della Penna - Cassintegrato e istruttore di Spinning

"Ciò che bisogna fare - dichiara Grimaldi - è stato già scritto dai nostri padri costituenti, l'art. 4 della Costituzione della Repubblica italiana, di cui nessuno parla, recita: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Aiutiamo la gente, i poveri, soprattutto i vinti, gli ultimi, il resto non conta nulla".