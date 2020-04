La Regione Abruzzo riconosca lo stato di crisi e i conseguenti finanziamenti anche alla zona industriale di Punta Penna, dove in tre fabbriche sono a rischio decine di posti di lavoro: "La Sider Vasto con 50 dipendenti in Cassa Integrazione in Deroga fino al 31.08.2014; la Vasto Legno che ha aperto sia la mobilità volontaria che i contratti di solidarietà, questa azienda nel 2007 annoverava 40 dipendenti, oggi, invece, ne conta 25 (-40%); il Gruppo Vastarredo che ha attivato sia la mobilità volontaria che la Cassa Integrazione Guadagno Ordinaria (CIGO) con una riduzione del proprio organico del 15% nel periodo 2007-2014", sottolineano i consiglieri comunali Mauro Del Piano e Maurizio Vicoli. I due rappresentanti di Sinistra ecologia e libertà hanno presentato una proposta di ordine del giorno che verrà discussa nel prossimo Consiglio comunale.

Il documento - Ecco il testo della proposta di ordine del giorno presentata da Del Piano e Vicoli:

Premesso

• che Vasto ha la sua zona industriale ed artigianale, con area portuale e con diverse aziende insediate nella realtà produttiva, al centro di altre due zone industriali: la piana S. Angelo in San Salvo e la realtà industriale di Val Sinello di Gissi – Monteodorisio;

• che l’area industriale di Vasto risente della grave crisi che ha colpito il nostro territorio con molte aziende in difficoltà, tra queste: la Sider Vasto con 50 dipendenti in Cassa Integrazione in Deroga fino al 31.08.2014; la Vasto Legno che ha aperto sia la mobilità volontaria che i contratti di solidarietà, questa azienda nel 2007 annoverava 40 dipendenti, oggi, invece, ne conta 25 (-40%); il Gruppo Vastarredo che ha attivato sia la mobilità volontaria che la Cassa Integrazione Guadagno Ordinaria (CIGO) con una riduzione del proprio organico del 15% nel periodo 2007-2014;

• che la Regione Abruzzo, con delibera di Giunta n. 468 del 08.07.2014, provvedeva nelle

“ Candidature delle aree territoriali per aiuti a finalità regionale ai sensi dell’art. 107.3c del TUE per il periodo 2014/2020” escludendo Vasto nella sua realtà industriale, seppur in grave crisi;

• che tale esclusione è del tutto ingiustificata per le ragioni sopra esposte e, pertanto, il Consiglio Comunale di Vasto, nel rivolgere istanza al Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo, ed alla Giunta stessa, affinché la zona industriale di Vasto trovi riconoscimento, ai sensi dell’art. 107.3c del TUE, per gli aiuti a finalità regionale nel periodo 2014/2020, per avere i requisiti per essere inserita tra le realtà in grave crisi.



Chiede

Alla Giunta regionale e quindi al Presidente della stessa, Dott. Luciano D’Alfonso, di riesaminare la delibera della Giunta regionale n. 468 del’08.07.2014, inserendo nell’allegato 2 e nella cartografia anche la realtà di Vasto tra quelle in sofferenza.

Dispone

Che il presente atto venga trasmesso, a cura del Segretario Comunale, al Presidente della Giunta Regionale; al Vice Presidente ed assessore delegato a seguire le aree in crisi, On.le Giovanni Lolli; al Sottosegretario alla Presidenza, Dott. Camillo D’Alessandro ed ai Consiglieri Regionali della Provincia di Chieti, Dott. Mario Olivieri, Arch. Pietro Smargiassi, al Dott. Mauro Febbo, Dott. Alessio Monaco, Dott. Lucrezio Paolini e la Dott.ssa Sara Marcozzi.