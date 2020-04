Ancora rifiuti buttati in strada che vengono segnalati dai lettori, questa volta è A.C. a scrivere. "Come tutti gli anni noi abitanti della zona della circonvallazione histoniense ci ritroviamo sempre così, punto a capo, tra cattivi odori e immondizia per terra, noi non ce la possiamo più fare".

Ricordiamo ai lettori che "il Comune di Vasto informa che per le segnalazioni si può scrivere, con un indirizzo di posta elettronica certificata, a: comune.vasto@legalmail.it oppure recarsi presso l’Ufficio del Protocollo comunale in Piazza Barbacani, 2. Entrambe le procedure garantiscono la Pubblica Amministrazione della veridicità delle segnalazioni e dell’attendibilità della fonte informativa. Inoltre, sempre in una logica di ascolto e di partecipazione, sono attivi i canali sociali Facebook e Twitter del Comune di Vasto".