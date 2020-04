Se ci sarà un personaggio del Vasto film festival 2014 che verrà ricordato, sarà di sicuro Giovanni Veronesi. Battuta sempre pronta, parole mai scontate, il regista toscano diverte e fa riflettere il pubblico di Palazzo d'Avalos.

Parla di cinema, ma anche di Vasto. Veronesi è ocpite della terza serata insieme a Valeria Solarino: compagni nella vita, insieme anche sul palco della 19^ edizione della rassegna cinematografica.

Ma se per l'attrice è un ritorno (era stata già premiata nel 2012 con la statuetta della Bagnante, che raffigura il monumento simbolo della città), per il cineasta Vasto è una sorpresa: "Abbiamo fatto un po' di ritardo perché stavamo mangiando il brodetto, la specialità tipica. E' bella Vasto. Non la conoscevo, perché?. Uno passa sull'autostrada e dice: 'Vabbè, c'è Vasto'. E, invece, è davvero bella, ma bisogna fare in modo che si sappia". Parole semplici, che esprimono molti più concetti di qualsiasi considerazione sulla promozione turistica della città e della sua riviera.

Tra aneddoti esilaranti, come quello delle frustate a Verdone in una scena di Italians, film del 2009 diretto da Veronesi, c'è spazio anche per le riflessioni sul cinema attuale.

"Siamo precari - commenta Valeria Solarino - precari di lusso. Spero di poter continuare anche in futuro a scegliere i ruoli da interpretare. Com'è lavorare insieme al tuo compagno? Lui ha più pazienza con gli altri attori che con me. Non rimprovera gli altri attori, invece da me si aspetta qualcosa in più. E' una sofferenza". E lui: "Nel lavorare con la propria compagna non ci si mette la stessa attenzione, perché quando si sta insieme, si dà maggiore importanza ad altri aspetti della vita di coppia, non al lavoro". Una professione, quella del regista, "che farei anche gratis, ma non lo dite ai produttori. Sono fortunato a fare questo lavoro".

Disguidi - Cambio di programma a Vasto Marina, dove alla cosiddetta Arena della Bagnante è stato proiettato il film Epic, anziché Piovono polpette 2, che era previsto nel calendario ufficiale della 19^ edizione del Vasto film festival.