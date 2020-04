E' una doppietta dell'intramontabile bomber Giuseppe Soria a consentire alla Vastese di portare a casa il pareggio da Francavilla, dove i biancorossi, dopo 50 minuti di gioco, erano in svantaggio di due reti.

Si mette subito in salita la partita d'esordio in Coppa Italia: i padroni di casa chiudono il primo tempo sull'1-0 con il gol di Ferri e raddoppiano al 5' della ripresa con La Selva, ma al 29' e al 34', nel giro di 5 minuti, Soria riporta in equilibrio le sorti del match.

Questa la formazione scesa in campo al Comunale di Francavilla: Antenucci, Napolitano, Irmici, Spagnuolo, Balzano, D’Ambrosio, D’Adamo, Stango, Piscopo, Soria, De Vita.

Nel prossimo turno, in programma domenica 31 agosto alle 16.00 si affronteranno Borrello e Francavilla. Il 10 settembre ultima partita Vastese-Borrello.

Nell'altro incontro in programma all'Aragona il Vasto Marina pareggia contro il San Salvo. Gli ospiti passano in vantaggio al 39' con Antenucci. Al 6' della ripresa arriva il pareggio di Di Biase.

Nel prossimo turno del 31 agosto ci sarà la sfida Cupello-Vasto Marina e nel successivo del 10 settembre San Salvo-Cupello.