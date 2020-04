Nei giorni scorsi si è svolto a Monteodorisio il primo torneo di calcio balilla umano organizzato della società sportiva A.S.D Odorisiana Calcio. Il campo di gioco una struttura gonfiabile ha visto giovani e meno giovani ragazzi, ragazze, bambini sfidarsi in partite da 1 6minuti, il tutto all’insegna del puro divertimento in questi ultimi giorni d’estate. Una manifestazione che ha avuto un grande successo e già riconfermata per l’anno prossimo.

Ieri è ricominciato anche il cammino della squadra vincitrice del campionato di terza categoria con l’inizio della preparazione pre campionato, riconfermata in blocco tutta la squadra e il mister Nicola Benedetti, sono arrivati anche dei rinforzi per un campionato più lungo e impegnativo ma la dirigenza guidata dal neo presidente Graziano Menna sta cercando di mettere a segno gli ultimi colpi di mercato per rendere l’Odorisiana protagonista anche del campionato di seconda categoria.

Armando Menna