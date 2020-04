Si aprono lunedì 25 agosto le iscrizioni alla scuola calcio qualificata dell’U.S. San Salvo. Possono iscriversi tutti i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 16 anni. Le iscrizioni possono essere effettuate presso la sede dell’U.S. San Salvo sita in via Pascoli 9 (ex poliambulatorio) il martedì e il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,30.

La società biancazzurra presieduta da Evanio Di Varia insieme al direttore generale Meuccio Di Santo e al responsabile del settore giovanile Dino Di Ninni sono a lavoro per creare un settore giovanile che sia il fiore all’occhiello di tutto il territorio del Vastese.

Il responsabile tecnico del settore giovanile dell’U.S. San Salvo è Gabriele Di Lallo e tutte le lezioni di scuola calcio saranno tenute da allenatori qualificati.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 327.9091423.