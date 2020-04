In vista dell’inizio del campionato 2014/2015 ed in particolare della gara di Coppa Italia in programma domenica 24 agosto a Francavilla, la Vastese Calcio rende noto che nella giornata di venerdì sono stati definiti i tesseramenti dei seguenti giocatori:

Adriani Nicandro ('96), Antenucci Domenico ('68), Bonuso Mirko ('95), Ciancaglini Angelo ('96), Corbo Giuseppe ('91), D'Adamo Alessio ('95), D'Ambrosio Gabriele ('98), D'Ambrosio Michele ('76), De Vita Stefano ('94), Irmici Luca ('81), Napolitano Severino ('77), Piscopo Maurizio ('85), Salcuni Roberto ('96), Soria Giuseppe ('78), Spagnuolo Antonello ('81), Stango Manolo ('80).

Gli ultimi arrivi in ordine di tempo sono quelli dal Manfredonia del giovane centrocampista Roberto Salcuni, classe '96, e del difensore centrale Giuseppe Corbo, classe '91, entrambi reduci da un campionato di serie D. A loro dovrebbe unirsi anche l'attaccante albanese Edison Dema, classe '93, nelle ultime tre stagioni in forza al Celano (serie D), il suo agente Gianfranco Cicchetti ha dato per concluso l'affare, la società biancorossa non ancora.

Non tesserato il difensore centrale Silverio Benedetto che non ha trovato l'accordo.