Scrittore, cantante, attore. E' stato quello che si definisce un artista poliedrico, scomparso poche settimane fa a 63 anni al termine di una malattia, dopo aver affidato ai social network poche, lievi righe di commiato. E' stata in parte dedicata al ricordo di Giorgio Faletti la seconda serata del Vasto film festival 2014. A ricordare Faletti attore è stato Nicolas Vaporidis che, sul palco di Palazzo d'Avalos, ha raccontato la sua esperienza professionale col grande scrittore: insieme hanno recitato in due film, Notte prima degli esami e Cemento armato.

Un racconto che descrive un uomo appassionato di tutto ciò che è riuscito a fare nella sua vita: dalle gag comiche, al successo ottenuto al Festival di Sanremo, ai romanzi thriller in grado di vendere milioni di copie in tutto il mondo.

“Un uomo capace di fare tutto, che dalle corse di rally come pilota e passato a Drive in, il Festival di Sanremo, ha fatto l’attore ed è diventato scrittore vendendo più di quattro milioni di copie”.

Raffaella Zaccagna ha letto alcuni passi del primo successo letterario di Faletti, Io uccido, pubblicato per la prima volta nel 2002 e oggetto di numerosissime ristampe che ne hanno fatto un dei bestseller italiani degli ultimi 15 anni.

La premiazione - "Cos'è, l'Oscar?", ha scherzato Vaporidis al momento di ricevere dalle mani del vice sindaco di Vasto, Vincenzo Sputore, la statuetta della Bagnante, riproduzione del monumento simbolo della città. Prima della premiazione, per una quindicina di minuti aveva raccontato Faletti, ma anche se stesso. Terzo ospite della serata, dopo Elisa Amoruso, Carmine Amoroso e Chiara Caselli, ha detto di essere cambiato dal punto di vista professionale. Rispetto ai primi anni di attività, Vaporidis è "un po' più lento, un po' più riflessivo. Non sono più credibile nelle parti dello studente, del teenager. Ho 33 anni e, quindi, non potrei più recitare nel ruolo del diciottenne", come in Notte prima degli esami, che "nessuno di noi si aspettava di fare. E' stato come lo scoppio di una bomba, ci ha incastrato nei nostri ruoli". Propositi per il futuro: "Farò ruoli diversi da quelli da teenager. Non so come andrà, ma sarà comunque un'esperienza".

Terza serata - Stasera, alle 21, sul palco di Palazzo d'Avalos saliranno gli ospiti della terza serata, tra cui il regista Giovanni Veronesi e l'attrice Valeria Solarino. Tra il primo e il secondo film proiettati sullo schermo del cortile della storica residenza dei marchesi, si terrà lo spettacolo pirotecnico saltato il 16 agosto a causa del maltempo.

Sabato 23 agosto 2014

Ore 17.00 – Biblioteca Mattioli

Seminario: Prove di casting con Roberto Bigherati

Ore 21.00

Cortile di Palazzo d’Avalos

Incontro con Roberto Bigherati, Giovanni Veronesi, Valeria Solarino ed Enzo Avitabile

a seguire

Film Una donna per amica di Giovanni Veronesi

Ore 21.00

Arena alle Grazie

Film Sacro GRA di Gianfranco Rosi

Arena alle Bagnante

Film per bambini Piovono polpette 2 diCody Cameron e Kris Pearn

Ore 23.00

Arena alle Grazie

Film L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi

Arena alle Bagnante

Film Il secondo tragico Fantozzi di Luciano Salce

Ore 23.30

Cortile di Palazzo d’Avalos

Film Enzo Avitabile Music Life di Jonathan Demme