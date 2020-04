È il capo squadra Giovanni Di Nardo, in procinto di avanzare al grado di capo reparto, il nuovo responsabile del distaccamento di Vasto dei Vigili del Fuoco. Per la caserma di via Madonna dell'Asilo è il terzo cambio di guida nel corso del 2014. Fino ad aprile era stato in carica Nicola Bozzelli, poi Salvatore Palombino, andato in pensione lo scorso 1 agosto. Da qualche giorno, quindi, è Di Nardo ad avere la responsabilità sugli uomini di Vasto e su quelli del distaccamento volontario di Gissi. Il suo vice sarà il capo squadra Rocco Ialacci.

Di Nardo è entrato nei Vigili del fuoco nel 1985, prestando servizio a Pescara, a Casoli e poi a Vasto. Nel 1998 il passaggio come capo squadra e il conseguente incarico come Istruttore professionale a Roma. Sono stati centinaia, in questi anni, i vigili del fuoco formati da lui. Da diversi anni Di Nardo è anche responsabile della banda del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che con il suo impegno ha ripreso le attività dopo un periodo di stop alla fine degli anni '90.