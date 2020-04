"Oggi alle 11,30 presso la Sala del Gonfalone il sindaco avrebbe piacere d'incontrarvi per comunicazioni che vi riguardano. Vi chiediamo di essere presenti, grazie". E' questo il testo dell'sms inviato dalla segreteria del sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, il 20 agosto e indirizzato ai consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione.

Vista la data, alcuni hanno capito subito quale sorpresa li attendesse. Altri, invece, sorpresi da un così breve preavviso e dalle formule "comunicazioni che vi riguardano" e "vi chiediamo di essere presenti", oltre che alla location (la "Sala del Gonfalone", aula in cui si riunisce la Giunta municipale), hanno pensato a una convocazione urgente per motivi politico-istituzionali.

Niente di tutto questo. Al loro arrivo, i consiglieri hanno scoperto di essere stati convocati per il 61° compleanno del primo cittadino e per il relativo brindisi, svoltosi in un bar di piazza Barbacani, dinanzia al municipio.

D'Alessandro - "All'sms ho risposto: 'Vado al mare'". Lo comunica il consigliere comunale Davide D'Alessandro (indipendente d'opposizione), dopo aver letto l'articolo sul messaggio inviato il 20 agosto dalla segreteria del sindaco ai membri del Consiglio comunale.

La replica del portavoce - "Il brindisi del primo cittadino è avvenuto presso il bar Crocodile di Piazza Barbacani alla presenza delle autorità civili e militari cittadine", replica Cristian Lalla, portavoce del sindaco di Vasto. "Nessun brindisi è avvenuto nella sala del Gonfalone tanto meno nessuna conviviale si è svolta nelle sale di Palazzo di Città. Tutti gli ospiti presenti, nessuno escluso, si sono detti felici dell'originalità dell'invito e di aver partecipato ad un momento di festa e condivisione".