Due incendi d'auto nel giro di poco più di 24 ore nel Vastese. L'ultimo in ordine di tempo è il rogo che ha semidistrutto un Fiat Fiorino schiantatosi contro un albero stamani in contrada Sant'Antonio Abate, nella parte alta di Vasto.

L'allarme è scattato attorno alle 10,45 quando, con i vigili del fuoco impegnati in un altro intervento a Tufillo, sono state tre squadre del Gruppo comunale di protezione civile a domare le fiamme.

"L'uomo al volante, un 65enne, ha perso il controllo dell'auto, schiantandosi contro un albero. La vettura subito dopo l'impatto ha preso fuoco", racconta Eustachio Frangione, responsabile della protezione civile di Vasto. "L'incidente è avvenuto nei pressi del circolo pensionati. L'auto ha preso fuoco a seguito di un incidente stradale, ma i vigili del fuoco erano impegnati a Tufillo in un altro intervento. In pochi minuti, ci siamo recati sul posto e abbiamo spento le fiamme, che avevano aggredito anche un grosso albero vicino alla vettura. Il tutto è avvenuto in costante collegamento con il comando provinciale dei vigili del fuoco. Ringraziamo il collega Enzo Silvestri della Valtrigno Monteodorisio che, con la sua provvidenziale chiamata radio, ha ridotto drasticamente i tempi di intervento".

Sul posto sono intervenuti anche polizia e vigili urbani. L'automobilista è riuscito a mettersi in salvo uscendo immediatamente dall'abitacolo. E' rimasto illeso. Da chiarire le cause dell'improvvisa sbandata e del violento impatto contro il tronco.

Un altro incendio d'auto di probabile natura dolosa era scoppiato nella notte tra giovedì e venerdì in località Ributtini, a Cupello. In fiamme la Fiat 500 di proprietà di un pensionato. Il tempestivo intervento dei pompieri ha limitato i danni alla sola parte posteriore della macchina. Indagano i carabinieri.