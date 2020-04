Saranno 98 le squadre abruzzesi che prenderanno parte al campionato di Seconda Categoria, che saranno divise, come nella scorsa stagione, in 7 gironi, ma da 14 essendo 6 le società in meno rispetto al 2013/2014 quando erano 104.

Per quanto riguarda il torneo della zona del Vastese, girone G, ci sarà anche il Real Porta Palazzo, la Figc ha infatti ufficialmente comunicato di aver ripescato i gialloneri, insieme ad altre 8 società, che disputeranno il torneo di Seconda per la prima volta nella loro storia, così come il Carunchio, che proprio contro i vastesi ha pareggiato la finale play-off di Terza ed è salito per via della migliore classifica al termine della stagione. Presente anche l'altra squadra del paese, il Mario Turdò che ha raggiunto la salvezza lo scorso anno.

Dalla Terza arrivano, dopo un solo anno di assenza, anche i campioni dell'Odorisiana. Montalfano sarà ai nastri di partenza con due squadre: il Real Montalfano e il favoritissimo Gs Montalfano.

Nel girone, che sarà da 14 squadre, ci dovrebbero essere sia squadre del Vastese che della zona della Val Di Sangro e del Lancianese: Mario Tano Atessa, San Buono, Gissi, Piazzano, Colledimezzo, Fossacesia 90 e due tra New Archi Perano, Villa Santa Maria e Castelfrentano. Nell'elenco manca il Furci, che non avrà la squadra quest'anno, oltre a Casalanguida e Valle Del Treste Liscia retrocesse in Terza.