Nella finale europea dei 200 rana Giulia De Ascentis chiude al 7° posto dopo una gara in cui ha dato tutto per cercare di ripetere quanto fatto vedere ieri in vasca, con primato personale migliorato e finale centrata. Molto positiva la prima metà di gara, con la nuotatrice azzurra, tesserata per Gruppo Sportivo Forestale/Circolo Canottieri Aniene, in grado di restare vicina alle migliori in vasca. Poi, mentre davanti Rikke Pedersen faceva gara a sè, seguita poi da Renshaw e Vall Montero, la ranista vastese non riusciva a mantenersi su buoni ritmi, riuscendo però a difendere la settima posizione dall'attacco della belga Lecluyse.

Giulia De Ascentis chiude quindi la sua gara in 2'26''71, con un settimo posto che rappresenta comunque un buon risultato considerando quanto abbia dovuto passare negli ultimi due mesi, tra virus e acciacchi fisici che ne hanno condizionato l'avvicinamento alla manifestazione continentale. La danese Pedersen è un mostro al momento irragiungibile ma il podio (oggi distante due secondi e mezzo) poteva essere un obiettivo da mettere nel mirino.

Dopo la gara Giulia De Ascentis era soddisfatta a metà. "Mi ero detta ci provo nei primi 100 e vediamo che succede e così ho fatto. Ma poi, nell'ultimo 50 ero stremata, ho visto nero. Ho fatto un altro 2'26, sarei stata contenta anche con un 2'25''99 pur di abbattere questa soglia. Ma vengo da due mesi un po' turbolenti quindi essere qui, aver conquistato la finale europea va comunque bene". Ai microfoni di Rai Sport anche il saluto al "gruppo sportivo della Forestale, al Circolo Canottieri Aniene e a Massimo (Meloni, il suo allenatore)". Avrà tempo di rifarsi nei prossimi appuntamenti che contano dove, c'è da starne certi, sarà pronta ad essere tra i protagonisti.

Intanto già domani mattina tornerà in vasca per i 50 rana. Sarà nella batteria numero quattro provando, lei che non è propriamente una velocista, a centrare la semifinale.