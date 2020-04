Daniele Morante ha rimesso piede all'Aragona mercoledì pomeriggio a distanza di 8 anni per un allenamento con il Vasto Marina. L'attaccante scuola Lazio, oggi 34enne, è stato tra i grandi protagonisti della stagione 2005/2006 con la maglia biancorossa, conclusa al terzo posto con la qualificazione ai play-off per la C1, nel corso dei quali la squadra allenata da Danilo Pierini, oggi vice di Eusebio Di Francesco al Sassuolo, fu eliminata dal Rende.

Morante, che ha giocato anche in B con Treviso e Cosenza, mise a segno in quella stagione 14 gol in 28 partite trascinando i suoi ad uno dei piazzamenti più alti della storia della Pro Vasto. Con lui c'erano Biagianti e Cazzola, oggi rispettivamente a Livorno e Cesena, Marconato, Di Meo, D'Allocco, Cresta, Testa, Somma, Prosperi, Ciano, Cacciaglia, Vitale, Schettino, Esposito, Ciotti, Maccagnan, Picci, Borriello e Lannutti.

Quell'annata lanciò Morante, che nelle precedenti esperienze aveva segnato meno, verso squadre importanti, prima la Sambenedettese in C1 dove mise a segno 18 reti che rappresentano il suo record di marcature, poi Verona, Lanciano, Rimini e Prato in C1, Fano e Campobasso in C2, fino alle ultime esperienze in D con Olympia Agnonese e Civitanovese.

"Sono stato contattato da Pino Travaglini e ci tengo a chiarire che mi sono allenato con il Vasto Marina - spiega Morante - ma non c'è assolutamente nulla di concreto ed è una trattativa che difficilmente andrà in porto, anche perchè nel mio ruolo hanno già Cataruozzolo, ma non nego che mi sarebbe piaciuto molto giocare di nuovo a Vasto". Come è stato tornare all'Aragona? "Per me entrare in quello stadio è sempre emozionante, rivedere la struttura, gli spalti, gli spogliatoi, il campo dove per un anno ho condiviso un sogno meraviglioso insieme alla città di Vasto, con i miei compagni e la società è un qualcosa di emozionante e davvero stupendo. A parte l'erba un po' alta nel complesso l'ho trovato bene".

Quali ricordi ti sono venuti in mente? "I ricordi sono stati tanti, tutti belli, la curva piena nelle ultime partite di campionato e nella semifinale play-off contro il Rende, qualcosa di indimenticabile. Parlare di momento più bello è molto riduttivo, ce ne sono stati diversi, penso che tutta la stagione sia stata da ricordare. Dispiace vedere che Vasto non sia più riuscita a risalire perché la città, la gente, lo stadio, meritano altri palcoscenici. Gli auguro di tornarci prima possibile".