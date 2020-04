"Ma non è d'argento? Ah, è d'argento. E allora, chissà, in un futuro...". Ninetto Davoli riceve sul palco di Palazzo d'Avalos la statuetta che riproduce il Monumento della Bagnante, simbolo di Vasto e del Vasto film festival. L'edizione 2014 torna nel cortile della storica residenza dei marchesi e riannoda i fili del legame col pubblico, che torna a riempire la platea, dimostrando di gradire il ritorno alla formula collaudata della rassegna cinematografica.

Dopo l'omaggio a Robin Williams, affidato a Paola D'Adamo, è Guido Barlozzetti a intervistare il primo ospite. Tra sorrisi, battute e un po' di malinconia, Ninetto Davoli racconta il suo grande amico Pasolini, che "mi mise davanti a una macchina da presa, facendomi diventare attore".

Al termine dell'intervista, è il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, a premiarlo e a chiedergli: "Qual è la verità sulla morte di Pasolini?". Davoli non svela il mistero, glissa sulle circostanze misteriose e preferisce parlare del dolore che quel tragico evento gli causò.

Poi le foto di rito con la statuetta. "Ma non è d'argento? Ah, è d'argento. E allora, chissà, in un futuro...", sorride Ninetto. "Quella dell'Oscar non è d'argento", fa notare Barlozzetti. E Davoli ribatte: "Ma a me l'Oscar non lo daranno mai".

Oggi, alle 21, la seconda serata. Tra gli ospiti Nicolas Vaporidis.

Il programma della seconda giornata - Venerdì, 22 agosto 2014

Ore 17.00 – Biblioteca Mattioli

Seminario: Sceneggiatura e Regia con Carmine Amoroso eFabrizio Provinciali

Ore 21.00

Cortile di Palazzo d’Avalos

Incontro con Elisa Amoruso, Carmine Amoroso, Chiara Caselli e Nicolas Vaporidis

a seguire

Film Cover Boy di Carmine Amoroso

Ore 21.00

Arena alle Grazie

Film Fuoristrada di Elisa Amorus

Arena della Bagnante

Film per bambini I Croods di Kirk De Micco e Chris Sanders

Ore 23.00

Arena alle Grazie

Film La gente che sta bene di Francesco Patierno

Arena della Bagnante

Film Vieni avanti cretino di Luciano Salce

Ore 23.30

Cortile di Palazzo d’Avalos

Film I baci mai dati di Roberta Torre