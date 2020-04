Il Cupello calcio continua ad essere molto attivo sul mercato, il club rossoblu si assicura le prestazioni di elemento di valore come il centrocampista Mario Quintiliani ('90) ex Miglianico in Eccellenza e Serie D, lo scorso anno a Isernia in D da dicembre. Oltre a lui vengono confermati l'attaccante Alessio Fizzani ('95), lo scoro anno capocannoniere della juniores e tra i convocati al Torneo delle Regioni, e il difensore Giuseppe Tracchia ('93).

Brutta tegola in allenamento, l'attaccante Giuseppe Zara, 24 reti lo scorso anno in Prima Categoria, si è infortunato, il giocatore ha avuto una ricaduta sullo stesso piede che si è fratturato a fine marzo, pare che anche questa volta si tratti di frattura e dovrebbe stare fermo circa un mese prima del recupero.