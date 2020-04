Monteodorisio continua ad avere problemi per quanto riguarda la distribuzione dell'acqua. Ancora numerose le segnalazioni arrivate dai cittadini che non ricevono spiegazioni sulla questione dalla Sasi.

L'acqua viene tolta senza criterio, non ci sono orari precisi. Giovedì mattina è andata via alle 8.30 e per larga parte della mattinata non è tornata creando notevoli disagi, non solo a chi deve andare al lavoro.

L'amministrazione comunale sostiene di aver fatto tutto il possibile ma senza risultati. I cittadini comprendono che ci sia un periodo in cui la sospensione del servizio sia necessaria, ma chiedono alla Sasi che ciò avvenga almeno in degli orari più o meno stabiliti. Dando così loro la possibilità di organizzarsi, oltre a dare delle spiegazioni concrete che attendono ormai da settimane.