Riceviamo e pubblichiamouna segnalazione di Luigi M., sulle condizioni del parco giochi in piazza Baden Powell, preso di mira, come tante altre zona della città, dai vandali e segnato dall'incuria.

Buongiorno, sono residente in Via Ciccarone e volevo segnalare lo stato in cui "versa" l'intera zona del parcheggio auto che fa angolo con Via Giulio Cesare, dove è presente anche un "parchetto" giochi, proprio alle spalle della Banca Toscana.

Come si può notare, dalle immagini allegate, l'area è in una situazione di totale abbandono con erbacce alte e presenza di diversi rifiuti abbandonati, con cestini divelti, panchine e tavoli con parti mancanti e/o rotte e con ferri arruginiti che fuoriescono. L' altalena rotta, anch'essa arrugginita. Infine i giochi dello scivolo hanno delle parti di protezione mancanti nella parte superiore, che lasciano un ampio foro aperto, situazione di potenziale pericolo per i bambini che ancora utilizzano questi giochi.

Luigi M.





Ricordiamo ai lettori che "il Comune di Vasto informa che per le segnalazioni si può scrivere, con un indirizzo di posta elettronica certificata, a: comune.vasto@legalmail.it oppure recarsi presso l’Ufficio del Protocollo comunale in Piazza Barbacani, 2. Entrambe le procedure garantiscono la Pubblica Amministrazione della veridicità delle segnalazioni e dell’attendibilità della fonte informativa. Inoltre, sempre in una logica di ascolto e di partecipazione, sono attivi i canali sociali Facebook e Twitter del Comune di Vasto".