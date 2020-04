Domani sara, venerdì 22 agosto, Giulia De Ascentis scenderà in vasca a Berlino per disputare la finale europea dei 200 rana. La nuotatrice vastese, tesserata per Forestale/Circolo Canottieri Aniene, ha strappato l'ultimo degli 8 posti disponibili (ai danni della connazionale Elisa Celli, arrivata nona) nuotando nella prima delle due semifinali in programma Ad impreziosire la prestazione della De Ascentis c'è il tempo fatto registrare in vasca, 2'26"34, un buon miglioramento del suo primato personale che era di 2'26"50.

Entusiasta la nuotatrice azzurra per la finale conquistata alla sua prima partecipazione alla più importante manifestazione continentale. Una gioia doppia, per il miglioramento del personale, risultato forse inaspettato alla luce di qualche malanno di troppo che l'ha tormentata negli ultimi mesi di allenamenti. Il tempo della Pedersen, dominatrice delle semifinali e candidata per la medaglia d'oro, è ancora lontano, ma Giulia De Ascentis sa bene che continuando con la stessa costanza avuta fino ad oggi potrà essere assoluta protagonista negli anni a venire.

Dopo aver ben figurato nei 100 rana, dove ha eguagliato il suo primato personale, Giulia ha quindi conquistato la finale europea in vasca lunga, dopo quella ottenuta negli Europei in vasca corta di Herning che le portarono una medaglia di bronzo (anche se a posteriori vista la squalifica della Efimova). Tanti sorrisi, quindi, che arrivano dalla Germania e rendono felici tutte le persone che da Vasto e un po' da tutta Italia ne seguono le gesta.

La finale dei 200 rana è un altro tassello della sua carriera in ascesa che la attesta tra le migliori raniste azzurre e la proietta verso sempre più ambiziosi traguardi internazionali. Il tutto senza perdere mai la sua grande serenità e semplicità, caratteristiche sempre rare nello sport che conta.