Grande serata finale per la cerimonia di premiazione della seconda edizione del "Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo" fissata per venerdì 22 agosto alle ore 21.30 in piazza San Vitale a San Salvo. Il concorso letterario nato dalla collaborazione tra il Comune di San Salvo, Assessorato alla Cultura, e il Lions Club di San Salvo si conclude con un bilancio sicuramente positivo che è andato oltre le attese: sono giunte alla Segreteria le opere di ben 87 romanzieri esordienti.

L'esperienza dell'anno in corso, estendendo la possibilità di partecipazione dalle 4 regioni adriatiche iniziali a tutto il territorio italiano, ha evidenziato un interesse crescente per questo concorso letterario che ha visto il grande interesse degli autori e delle case editrici. In particolare si sono consolidati i rapporti con alcuni editori che si dedicano alla pubblicazione di opere prime, e che permettono ai nuovi narratori, soprattutto giovani, di poter stampare i testi a costi davvero accessibili.

La prima edizione del Premio Artese è stata aggiudicata allo scrittore-giornalista molisano Nicola Mastronardi con l’opera “Viteliù – Il nome della libertà”. Alla manifestazione di venerdì parteciperanno i primi tre classificati, il vincitore della scorsa edizione, Annarosa Costantini e Francesco Stinziani e la serata sarà allietata dall’orchestra del maestro Antonio Bonanni, mentre i lettori saranno Marina Artese, Luigi Cilli e Stefania Pascali.