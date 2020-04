Ilyas Zeytulaev si allena da qualche giorno con il Cupello Calcio. La scorsa estate il centrocampista uzbeko classe 1984 si era unito alla Vastese per tenersi in forma in attesa di trovare una nuova squadra. Dopo 7 mesi da svincolato fu tesserato dal Torino in Serie A per poi essere girato in prestito all'Hnk Gorica nella massima serie croata. Solo un escamotage, permesso dal regolamento, che molte squadre italiane sfruttano dal 2007, per tesserare giocatori extracomunitari.

Zeytulaev è amico di Daniele Avantaggiato, centrocampista vastese del Cupello con il quale condivide la stessa fede religiosa, entrambi sono infatti Atleti di Cristo. Daniele dopo il biancorosso ha fatto indossare il rossoblu al compagno che il 5 settembre sposerà una ragazza di San Salvo con la quale è fidanzato da tempo.

Nell'amichevole del Cupello contro il Fossacesia è stato schierato a centrocampo. La società cupellese è onorata di avere in squadra, anche se al momento solo per gli allenamenti, un giocatore del suo calibro: "Oltre ad essere un giocatore vero - spiega il presidente Oreste Di Francesco - è una persona bravissima, un professionista esemplare, unico dentro e fuori dal campo, un esempio per tutto il gruppo". Al momento il giocatore, come è ovvio che sia, ha diverse offerte per continuare a giocare a livelli più alti e fino al matrimonio preferisce non impegnarsi, poi valuterà. "Ci accontentiamo della sua presenza e siamo felicissimi che abbia scelto la nostra squadra per potersi allenare. Per i nostri giovani avere a che fare con un calciatore del suo calibro è una rarità". Certo è che se Zeytulaev, dopo un lungo peregrinare tra varie città italiane e non, facesse una scelta di vita e decidesse di stabilirsi definitivamente nella zona di residenza della moglie, potrebbe firmare per il Cupello.

Il giocatore, arrivato in Italia nel 2001, preso da Luciano Moggi per la Juventus, ha disputato campionati in B e C con Reggina, Crotone, Genoa, Vicenza, Verona, Pescara e Virtus Lanciano, fino al giugno 2013. Per lui 10 presenze e 2 gol con la maglia della sua nazionale. Chissà che Di Francesco non piazzi a sorpresa il colpaccio di mercato.