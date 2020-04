Un nuovo salone per una nuova avventura. Giuseppe Ottaviano si è trasferito da qualche giorno nei nuovi locali di viale Perth numero 6 e domenica 24 agosto, alle ore 20, inaugurerà ufficialmente i nuovi spazi e il suo nuovo percorso. La grande novità è visibile dal marchio presente sulle vetrate dell’attività che ora si chiama Aldo Coppola by Giuseppe Ottaviano. Il parrucchiere vastese è entrato nel prestigioso franchising per alzare ancora di più l’asticella della professionalità e dell’offerta i clienti.

"Aldo Coppola è un marchio di assoluto livello - spiega Ottaviano - ed arriva a Vasto. Per me vuol dire offrire più servizi ed avere un know-how in aggiornamento costante attraverso il rapporto con il mondo del fashion sistem rappresentato dalla professionalità di Aldo Coppola". Niente colpi di scena per l’inaugurazione, ma la presentazione di quattro lavori, musica e uno spazio bar per brindare con i clienti del salone e con tutti coloro che vorranno avvicinarsi a questa nuova realtà.

Giuseppe Ottaviano nel corso degli anni ha costruito un importante percorso, raggiungendo alti livelli di professionalità mantenuti sia nell’attività quotidiana a Vasto che nelle tante occasioni in cui ha incrociato i suoi passi con il mondo della moda e dello spettacolo. Ma è stato pronto a rimettersi nuovamente in gioco abbinando il suo nome al marchio Coppola. “Sarà lui il fulcro di questa situazione. Noi non possiamo fare altro che apprendere da un guru del capello. Anche se lo abbiamo perso ad ottobre dell’anno scorso ha lasciato un’azienda da 1200 dipendenti e una formazione ancora più importante rispetto a quando lui era presente. Noi parrucchieri non dobbiamo far altro che apprendere sempre di più ciò che ha lasciato. Sarà importante lavorare con il suo marchio, con la filosofia di naturalezza che troviamo sia nella grande artigianalità nell’usare molto le mani sui capelli, nei colori come nella piega, che nei prodotti della sua linea, vegetali, i suoi celebri trattamenti all’argilla”.

Un nuovo percorso che segue quello già avviato da Giuseppe Ottaviano. "Tutto ciò che era nella precedente sede sarà anche qui in via Perth, compreso il centro estetico curato da Emanuela Spadaccini". Una cura totale del cliente in un luogo accogliente, dalle ampie vetrate, con grandi specchi e degli interni studiati con il marchio Aldo Coppola per stupire sin dal primo impatto.

Aldo Coppola by Giuseppe Ottaviano

Viale Perth, 6

Vasto

tel. 0873.59378

Informazione pubblicitaria