È partita ufficialmente ieri, con il raduno presso il campo sportivo comunale, la stagione 2014/2015 dell'Audax Palmoli, impegnata nel campionato di serie B, girone D. Le grandi feste per la promozione conquistata sul campo dalle ragazze del presidente Francesco Nero, che nel frattempo ha lasciato la carica alla sorella Angelica per ricoprire il ruolo di direttore sportivo, hanno dato la spinta per ripartire con entusiasmo in vista di un campionato che si prospetta davvero impegnativo. Confermato in panchina mister Nicola Di Santo, l'artefice della promozione in serie B, affiancato dal fidato preparatore atletico Sergio Adriàn Nanni.

L'Audax Palmoli è stato inserito nel girone D, chea raggruppa squadre del centro-sud Italia. Rispetto alla passata stagione cambierà tutto, dal valore tecnico-tattico delle avversarie, alla distanza da coprire per le trasferte. Per ben quattro volte le Panthers, come amano farsi chiamare le ragazze ricordando il nome della squadra prima del cambio in Audax, dovranno andare in Sicilia.

Girone D: Acese, Catania, Nebrodi, Ludos, Lazio, Roma, Audax Palmoli, Chieti, Centro Ester, Domina Neapolis Academy, Napoli, Real Marsico, Apulia Trani, Salento.

È mister Di Santo, nell'intervista rilasciata prima di iniziare il primo allenamento stagionale, ad analizzare i temi della stagione 2014/2015 dell'Audax.