Una villa nella parte ovest del territorio comunale di Vasto, altri due fabbricati e due terreni. Valore: due milioni di euro. Secondo i finanzieri, che hanno sequestrato tutto, sono stati comprati coi proventi di attività illecite compiute da persone che avrebbero commesso "reati in settori quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, l’usura e le estorsioni", si legge nel resoconto del Comando provinciale della Fiamme gialle. Ad allertare gli investigatori e la magistratura inquirente è stata "l’esistenza di significative sproporzioni reddituali-patrimoniali, idonee a dimostrare la provenienza non lecita delle fonti di sostentamento".

Le indagini - "Una complessa operazione in materia di contrasto della criminalità economica effettuata congiuntamente dalla Compagnia di Vasto e dal Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di polizia tributaria de L’Aquila, ha portato alla segnalazione all’autorità giudiziaria di 7 soggetti", di cui gli investigatori non hanno reso note le generalità, "nonché al sequestro di relativi beni immobili per un valore superiore ai 2 milioni di euro", si legge in un resoconto del Comando provinciale della guardia di finanza.

"L'indagine, iniziata nel 2013, coordinata dall’allora procuratore di Vasto, Francesco Prete, ha consentito di accertare un rilevante patrimonio frutto di proventi illeciti.

L’attività svolta dai militari operanti, nell’ambito delle proprie peculiari funzioni di polizia economico-finanziaria, tramite un approfondito screening sul patrimonio di numerosi soggetti residenti nel territorio del Vasto, ha consentito di individuare alcuni soggetti, caratterizzati da forti vincoli di affiliazione grazie anche allo stretto vincolo parentale, dediti in via continuativa e stabile alla commissione di reati in settori quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, l’usura e le estorsioni.

La predetta attività, espletata anche attraverso l’analisi di tutte le movimentazioni bancarie effettuate sui conti correnti intestati ai soggetti interessati, con preventivo concorde riscontro da parte dell’autorità giudiziaria locale, mediante l’apporto investigativo del Gico, veniva compendiata ed ulteriormente analizzata anche attraverso interrogazioni alle banche dati in uso alle Fiamme gialle al fine di pervenire ad una esaustiva, fattuale ricostruzione patrimoniale dei soggetti di interesse.

Tale attività ha consentito di mappare gli assetti familiari dei soggetti ritenuti pericolosi, nonché di accertare il patrimonio riconducibile ai rispettivi nuclei familiari, con il risultato ultimo di far emergere l’esistenza di significative sproporzioni reddituali-patrimoniali, idonee a dimostrare la provenienza non lecita delle fonti di sostentamento.

L’autorità giudiziaria competente, a seguito di una circostanziata proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo numero 159 del 2011, a carico di 7 persone fisiche emetteva apposito decreto di sequestro di beni nei confronti degli indiziati.

L’attività delegata portava al sequestro di due terreni e tre fabbricati, tra cui una villa nella periferia di Vasto, per un valore di mercato superiore ai 2 milioni di euro.

L'attività delle Fiamme Gialle - ricorda il Comando provinciale di Chieti - si inquadra nel più ampio dispositivo di controllo, in linea con le direttive impartite a livello centrale, ove si persegue l’obiettivo di reprimere il riutilizzo di proventi derivanti da attività illecite al fine di una migliore efficacia delle politiche di sviluppo sociale e di sostegno in una ottica di equità sociale".