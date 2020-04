Le scuole di San Salvo anticiperanno l’apertura del nuovo anno scolastico. Si ricomincia con l’Istituto comprensivo n. 1 dove la campanella suonerà l’8 settembre e in particolare i cancelli per gli alunni si riapriranno nella scuola media Salvo D’Acquisto e nelle elementari di via De Vito e nella materna di via Firenze, mentre per tutte le altre scuole cittadine, comprese le superiori, si tornerà in classe il 10 settembre.

"Abbiamo iniziato con anticipo i lavori di sistemazione delle nostre scuole – ha commentato il sindaco Tiziana Magnacca – per essere pronti già nei primi giorni di settembre. L’ufficio manutenzione del Comune di San Salvo ha iniziato nell’attività di sistemazione dei vari plessi scolastici". Da ieri è partita la tinteggiatura con l’igienizzazione delle aule e altri interventi ordinari (manutenzione tapparelle, pavimentazione, porte, anti svicolo per disabili). Tutta l’attività di manutenzione sarà ultimata per tempo con l’inizio del nuovo anno scolastico.

Intanto è stato completato l’ampliamento dell’area di recinzione dell’edificio scolastico in via Sant’Antonio che avrà maggiori spazi in sicurezza mentre in via Ripalta sono stati predisposti nuovi giochi per gli alunni. "L’attenzione al mondo della scuola è costante oltre che prioritaria per l’amministrazione comunale – conclude il sindaco – ed è testimoniato anche dall’acquisto di nuovi banchi e sedie, tutti ergonomici e ignifughi. Il tutto con fondi comunali e senza alcun trasferimento o agevolazione statale".