Dopo quella contro il Campobasso seconda amichevole stagionale per l'U.S. San Salvo. In vista del match di Coppa Italia contro il Vasto Marina, in programma domenica alle ore 20.30 allo stadio Aragona di Vasto, i ragazzi di mister Claudio Gallicchio affronteranno giovedì 21 agosto, alle ore 17.00 a Montenero, la locale compagine calcistica che milita nel campionato di Promozione molisana.