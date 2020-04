"Se posso permettermi di fare un'ultima annotazione, vorrei dire che, per il prossimo anno, è il caso organizzare prima il Vasto film festival e non con un solo mese d'anticipo. Lo dico indipendentemente da chi si occuperà dell'organizzazione, anche se non dovessimo essere noi". A lanciare l'appello rivolto all'amministrazione comunale di Vasto è stato Nicola Ranieri, direttore artistico del Vasto film festival 2014.

Ranieri ha gettato il sasso nello stagno nelle battute finali della conferenza stampa di presentazione della 19^ edizione della rassegna cinematografica, che inizierà domani e si concluderà domenica 24 agosto.

"Il problema - gli ha risposto Vincenzo Sputore, assessore al Turismo - è che, fino a pochi giorni fa, non sapevamo nemmeno come stilare il bilancio di previsione, visto che le norme cambiano di continuo".

"Lo dicevo - ha replicato con garbo il direttore artistico - perché è molto più facile trovare la disponibilità di registi e attori avviandosi quattro mesi prima e non con un solo mese d'anticipo".