Non sarà nella finale dei 100 rana di questa sera ma per Giulia De Ascentis l'esordio agli Europei va considerato in maniera assolutamente positiva. Nell'analizzare le prestazioni in acqua della ranista vastese va fatta una doverosa premessa. Gli ultimi due mesi di preparazione, da prima del Settacolli a Roma fino alla settimana prima degli assoluti estivi, sempre nella capitale, sono stati più che travagliati a causa di un paio di virus che non le hanno dato tregua. Lei non si è persa d'animo e, anche durante la fase delle cure con gli antibiotici, ha continuato a macinare vasche su vasche. Inevitabile, però, non poter essere al top nella fase di avvicinamento all'appuntamento più importante della sua giovane carriera, quello con gli Europei di Berlino. Dopo la rassegna continentale in vasca corta a Herning, in cui ha conquistato un bronzo "a posteriori", l'atleta tesserata per Gruppo Sportivo Forestale e Circolo Canottieri Aniene si è guadagnata in vasca la qualificazione per la competizione in terra tedesca, andando già molto forte nei mesi primaverili.

Ieri, nella semifinale dei 100 rana, Giulia De Ascentis ha eguagliato il suo primato personale di 1'08''20, mancando però l'accesso alla finale. Ma è una prestazione che vale tanto e che lascia il rammarico per non aver potuto vedere la nuotatrice vastese, non certo per sua responsabilità, al top della condizione a Berlino. Ma c'è fiducia per quello che potrebbe fare nelle prossime due gare, i 200 rana, la "sua" gara, che prende il via con le batterie domani, e poi i 400. Il conto alla sorte è stato abbondantemente pagato e la nuotatrice azzurra può e deve guardare al futuro con la consapevolezza nei suoi mezzi e con la grinta che la contraddistingue. L'esordio agli Europei (con tanto di tinta ai capelli da parte degli anziani del gruppo azzurro come da rito dedicato alle matricole) rappresenta una tappa importante e non certo un punto d'arrivo. Un passo alla volta, o meglio una vasca dopo l'altra, la nuotatrice vastese saprà regalare al mondo sportivo italiano grandi soddisfazioni.