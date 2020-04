L'Endurance Sailing Team, in collaborazione con il Porto Turistico Le Marinelle di San Salvo marina ed assistita logisticamente dalla World Event Management, organizza la I Veleggiata per barche da deriva. L'evento si svolgerà nelle date del 23 e 24 agosto presso il porto turistico sansalvese coinvolgendo gli appassionati di vela che potranno usufruire di una due giorni allíinsegna della formazione velica e del divertimento concludendo con una sana competizione a premi. L'intento di questi eventi velici resta quello di educare al rispetto dell'ecosistema naturale e in special modo marittimo. Senza dimenticare che la barca a vela resta quel magnifico luogo dove sperimentare quotidianamente le regole della convivenza civile, del rispetto e della libertà reciproca.



Il programma

23 Agosto 2014

9:00 - 10:00 iscrizione al raduno

10:00 - 12:00 Lezione teorica tecnica a terra (aperta agli iscritti e tesserati Endurance)

14:00 - 17:00 Allenamento in acqua

17:30 - 18:30 Debriefing

24 Agosto 2014

9:00 iscrizione alla veleggiata

10:00 barche in acqua

10:45 partenza

14:00 rientro in porto

16:30 premiazione e saluti

Adesioni ed informazioni ai numeri 348.8014754 (Pietro), 340.5996211 (Alberto), 328.8418469 (Danilo) oppure allíindirizzo e-mail info@endurancesailingteam.com